W USA prezydent Donald Trump podczas wystąpień przedwyborczych powiązał decyzje dotyczące sprzedaży paliwa E-15 w Kansas oraz uregulowania pozwów o zanieczyszczenie wody w Karolinie Północnej ze zwycięstwem republikanów w wyborach. Poinformował o tym Rolling Stone.

Sprzedaż paliwa E-15

Na wiecu w Kansas Trump mówił o republikańskim senatorze Rogerze Marshallu, który ubiega się o reelekcję. Oświadczył, że jeśli Marshall będzie w Senacie, na stałe wprowadzi całoroczną sprzedaż paliwa E-15. Jednocześnie prezydent powiedział, że nie zrobi tego, jeśli do Senatu zostanie wybrany demokrata Adam Hamilton.

E-15 to benzyna z dodatkiem etanolu produkowanego z kukurydzy. Sprzedaż takiego paliwa jest zwykle regulowana ze względów środowiskowych, jednak administracja Trumpa niedawno złagodziła te ograniczenia, według publikacji, aby obniżyć ceny benzyny i wesprzeć rolników uprawiających kukurydzę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pozwy dotyczące zanieczyszczenia wody

Następnego dnia Trump wystąpił w Karolinie Północnej, gdzie wspomniał o roszczeniach odszkodowawczych dla osób, które w latach 1953–1987 były narażone na toksyczne substancje w wodzie w pobliżu bazy Korpusu Piechoty Morskiej Camp Lejeune. Według Rolling Stone tysiące poszkodowanych nadal czekają na wypłaty, a ich sprawy utknęły w biurokratycznych procedurach Departamentu Sprawiedliwości USA.

Trump oświadczył, że jeśli republikanie zdobędą Izbę Reprezentantów i Senat, poleci Departamentowi Sprawiedliwości jak najszybsze uregulowanie wszystkich uzasadnionych pozwów. Dodał również, że bez takiego zwycięstwa, według jego słów, pieniędzy nie będzie.

Publikacja zaznacza także, że Trump promuje propozycję tak zwanych dywidend Trumpa — wypłaty po 5 tys. dolarów każdemu dorosłemu Amerykaninowi. Według szacunków Rolling Stone taki program kosztowałby ponad 1 bln dolarów.

Czytaj nas na