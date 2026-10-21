美国前总统巴拉克·奥巴马将于10月28日在美国亚特兰大举行竞选集会，支持民主党参议员乔恩·奥索夫和民主党籍佐治亚州州长候选人凯莎·兰斯·博托姆斯。

The Hill报道了这一计划中的活动。民主党在社交媒体平台X上的官方账号发布了一张宣布该集会的图文。奥巴马本人表示，他将前往亚特兰大支持博托姆斯、奥索夫及其他民主党人。

参议院和州长选举

代表佐治亚州的美国参议员奥索夫正在竞选连任，将与共和党籍联邦众议员迈克·柯林斯竞争。博托姆斯在竞选该州州长一职时，则与共和党候选人里克·杰克逊对决。

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无党派媒体《库克政治报告》将佐治亚州州长选举评估为“toss-up”，即没有明显领先者。该媒体将参议院选战归为“likely Democratic”，即民主党很可能获胜。

奥巴马的其他活动

奥巴马还将在周六支持其他州的民主党人：他将在密歇根州为参议院候选人阿卜杜勒·埃尔-赛义德举行集会；在俄亥俄州，他将与参议院候选人谢罗德·布朗和州长候选人艾米·阿克顿共同参加一场活动。

上周，佐治亚州在中期选举提前投票首日创下该州投票人数纪录：选民提交了超过18万张选票。根据佐治亚州州务卿办公室的数据，这比四年前提前投票首日多出约5万张选票。

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