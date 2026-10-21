Экс-президент США Барак Обама 28 октября проведет в Атланте, США, предвыборный митинг в поддержку сенатора-демократа Джона Оссоффа и кандидатки от Демократической партии на пост губернатора Джорджии Кейши Лэнс Боттомс.

О запланированном мероприятии сообщает The Hill. Официальный аккаунт Демократической партии в социальной сети X опубликовал графику с анонсом митинга. Сам Обама заявил, что прибудет в Атланту, чтобы поддержать Боттомс, Оссоффа и других демократов.

Гонки за Сенат и пост губернатора

Оссофф, представляющий Джорджию в Сенате США, баллотируется на новый срок и будет соперничать с членом Палаты представителей от Республиканской партии Майком Коллинзом. Боттомс в борьбе за пост губернатора штата противостоит кандидату от республиканцев Рику Джексону.

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Беспартийное издание Cook Political Report оценивает губернаторские выборы в Джорджии как «toss-up» — без явного фаворита. Сенатскую гонку оно относит к категории «likely Democratic», то есть вероятно демократической.

Другие мероприятия Обамы

Обама также должен поддержать демократов в других штатах в субботу: провести митинг в Мичигане для кандидата в Сенат Абдула Эль-Сайеда, а в Огайо — принять участие в мероприятии с кандидатом в Сенат Шерродом Брауном и кандидаткой на пост губернатора Эми Эктон.

На прошлой неделе Джорджия зафиксировала рекордное для штата число голосов в первый день досрочного голосования на промежуточных выборах: избиратели подали более 180 тысяч бюллетеней. По данным офиса государственного секретаря Джорджии, это примерно на 50 тысяч больше, чем в первый день досрочного голосования четыре года назад.

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