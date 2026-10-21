Były prezydent USA Barack Obama 28 października zorganizuje w Atlancie w Stanach Zjednoczonych wiec wyborczy na poparcie demokratycznego senatora Jona Ossoffa oraz kandydatki Partii Demokratycznej na gubernatorkę Georgii, Keishy Lance Bottoms.

O planowanym wydarzeniu poinformował The Hill. Oficjalne konto Partii Demokratycznej w serwisie społecznościowym X opublikowało grafikę zapowiadającą wiec. Sam Obama oświadczył, że przyjedzie do Atlanty, aby poprzeć Bottoms, Ossoffa i innych demokratów.

Wyścigi o Senat i urząd gubernatora

Ossoff, który reprezentuje Georgię w Senacie USA, ubiega się o kolejną kadencję i zmierzy się z republikańskim członkiem Izby Reprezentantów Mike’em Collinsem. Bottoms w walce o stanowisko gubernatorki stanu rywalizuje z kandydatem republikanów Rickiem Jacksonem.

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Bezpartyjne wydawnictwo Cook Political Report ocenia wybory gubernatorskie w Georgii jako „toss-up”, czyli bez wyraźnego faworyta. Wyścig do Senatu zalicza do kategorii „likely Democratic”, czyli prawdopodobnie demokratycznej.

Inne wydarzenia z udziałem Obamy

Obama ma również wesprzeć demokratów w innych stanach w sobotę: zorganizować wiec w Michigan dla kandydata do Senatu Abdula El-Sayeda, a w Ohio wziąć udział w wydarzeniu z kandydatem do Senatu Sherrodem Brownem i kandydatką na gubernatorkę Amy Acton.

W ubiegłym tygodniu Georgia odnotowała rekordową dla stanu liczbę głosów oddanych w pierwszym dniu przedterminowego głosowania w wyborach śródokresowych: wyborcy złożyli ponad 180 tys. kart do głosowania. Według biura sekretarza stanu Georgii jest to o około 50 tys. więcej niż w pierwszym dniu przedterminowego głosowania cztery lata temu.

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