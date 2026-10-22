Polska planuje zaostrzyć wymagania dotyczące zabezpieczenia finansowego cudzoziemców

Polska planuje znacznie podwyższyć minimalną kwotę środków, jaką cudzoziemcy muszą posiadać, aby przebywać w kraju. W szczególności w przypadku krótkich pobytów trwających do czterech dni proponuje się podwyższenie wymaganej kwoty z 300 do 1000 złotych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało odpowiedni projekt rozporządzenia, który opublikowano na stronie internetowej Centrum Ustawodawstwa Rządowego.

Zgodnie z projektem dokumentu cudzoziemcy planujący pobyt w Polsce trwający do czterech dni będą musieli potwierdzić posiadanie co najmniej 1000 złotych. Obecnie minimalna kwota na taki okres wynosi 300 złotych, a na każdy kolejny dzień pobytu należy przewidzieć dodatkowe 75 złotych.

Zatem proponowane zmiany przewidują ponad trzykrotne zwiększenie minimalnej kwoty wymaganej w przypadku krótkich pobytów.

Planuje się wprowadzenie odrębnych wymogów dla cudzoziemców, którzy z góry opłacili zakwaterowanie, przyjeżdżają na leczenie sanatoryjne lub uczestniczą w letnich programach pracy.

Dla tej kategorii podróżnych proponuje się ustalenie minimalnej kwoty na poziomie 130 złotych za każdy dzień pobytu, ale łącznie nie mniej niż 650 złotych.

Obecnie obowiązuje dla nich stawka 20 złotych dziennie przy ogólnej kwocie minimalnej wynoszącej 100 złotych. Tym samym proponowane zmiany przewidują 6,5-krotne zwiększenie ogólnej kwoty minimalnej.

Zmiany mogą również dotyczyć cudzoziemców przyjeżdżających do Polski w celu podjęcia studiów, odbycia stażu lub prowadzenia badań naukowych.

W ich przypadku proponuje się zwiększenie minimalnej kwoty środków na pierwsze dwa miesiące pobytu z 1270 do 2020 złotych.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśniono, że nowe wymogi finansowe mają zapewnić pokrycie kosztów cudzoziemców, które nie zostały opłacone z góry. Chodzi w szczególności o zakwaterowanie, wyżywienie i inne podstawowe potrzeby.

Jednocześnie na razie mowa jest o projekcie rozporządzenia. Proponowane kwoty mogą stać się obowiązkowe po przyjęciu odpowiedniej decyzji i jej wejściu w życie.

Informuje o tym „Gazeta Prawna”.

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