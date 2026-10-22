Польща планує підвищити вимоги до фінансового забезпечення іноземців

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Польща планує суттєво збільшити мінімальну суму коштів, яку іноземці повинні мати для перебування в країні. Зокрема, для коротких поїздок тривалістю до чотирьох днів необхідну суму пропонують підвищити з 300 до 1000 злотих.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі підготувало відповідний проєкт постанови, який оприлюднили на сайті Центру урядового законодавства.

Згідно з проєктом документа, іноземці, які планують перебувати в Польщі до чотирьох днів, повинні будуть підтвердити наявність щонайменше 1000 злотих. Наразі мінімальна сума для такого терміну становить 300 злотих, а за кожен наступний день перебування необхідно передбачити ще 75 злотих.

Отже, запропоновані зміни передбачають збільшення мінімальної суми для коротких поїздок більш ніж утричі.

Окремі вимоги планують встановити для іноземців, які заздалегідь оплатили проживання, приїжджають на санаторне лікування або беруть участь у літніх робочих програмах.

Для цієї категорії мандрівників мінімальну суму пропонують встановити на рівні 130 злотих за кожен день перебування, але загалом не менше ніж 650 злотих.

Нині для них діє норма у 20 злотих на день за загальної мінімальної суми 100 злотих. Таким чином, запропоновані зміни передбачають збільшення загального мінімуму в 6,5 раза.

Зміни також можуть торкнутися іноземців, які приїжджають до Польщі на навчання, стажування або для проведення наукових досліджень.

Для них мінімальну суму коштів на перші два місяці перебування пропонують збільшити з 1270 до 2020 злотих.

У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі пояснили, що нові фінансові вимоги мають забезпечити покриття витрат іноземців, які не були оплачені заздалегідь. Ідеться, зокрема, про проживання, харчування та інші основні потреби.

Водночас наразі йдеться про проєкт постанови. Запропоновані суми можуть стати обов’язковими після ухвалення відповідного рішення та набрання ним чинності.

Про це повідомляє Gazeta Prawna.

Нагадаємо, у Польщі посилюється неприязнь до українських біженців серед частини населення.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підписав подання про внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку осіб, яким можуть заборонити в’їзд до країни. Причиною стала ініціатива облради проголосити 2027-й роком Української повстанської армії, Романа Шухевича та Олега Ольжича. Остаточного рішення щодо заборони в’їзду ще немає.

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