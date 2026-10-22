Польша планирует ужесточить требования к финансовому обеспечению иностранцев

Польша планирует существенно увеличить минимальную сумму средств, которой должны располагать иностранцы для пребывания в стране. В частности, для краткосрочных поездок продолжительностью до четырёх дней предлагается повысить необходимую сумму с 300 до 1000 злотых.

Министерство внутренних дел и администрации Польши подготовило соответствующий проект постановления, который был опубликован на сайте Центра правительственного законодательства.

Согласно проекту документа, иностранцы, планирующие пребывать в Польше до четырёх дней, должны будут подтвердить наличие не менее 1000 злотых. В настоящее время минимальная сумма для такого срока составляет 300 злотых, а на каждый последующий день пребывания необходимо предусмотреть еще 75 злотых.

Таким образом, предлагаемые изменения предусматривают увеличение минимальной суммы для краткосрочных поездок более чем в три раза.

Отдельные требования планируется установить для иностранцев, которые заранее оплатили проживание, приезжают на санаторное лечение или участвуют в летних рабочих программах.

Для этой категории путешественников минимальную сумму предлагают установить на уровне 130 злотых за каждый день пребывания, но в целом не менее 650 злотых.

В настоящее время для них действует норма в 20 злотых в день при общей минимальной сумме 100 злотых. Таким образом, предлагаемые изменения предусматривают увеличение общего минимума в 6,5 раза.

Изменения также могут коснуться иностранцев, приезжающих в Польшу на обучение, стажировку или для проведения научных исследований.

Для них предлагается увеличить минимальную сумму средств на первые два месяца пребывания с 1270 до 2020 злотых.

В Министерстве внутренних дел и администрации Польши пояснили, что новые финансовые требования призваны обеспечить покрытие расходов иностранцев, которые не были оплачены заранее. Речь идет, в частности, о проживании, питании и других основных потребностях.

В то же время речь пока идет о проекте постановления. Предложенные суммы могут стать обязательными после принятия соответствующего решения и вступления его в силу.

Об этом сообщает Gazeta Prawna.

Напомним, в Польше усиливается неприязнь к украинским беженцам среди части населения.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подписал представление о внесении депутата Львовского областного совета Святослава Шереметы в список лиц, которым может быть запрещен въезд в страну. Причиной стала инициатива облсовета провозгласить 2027-й год годом Украинской повстанческой армии, Романа Шухевича и Олега Ольжича. Окончательного решения о запрете въезда пока нет.

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