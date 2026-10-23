Зеленский ждет ответа от Рубио по поводу ограничений на Starlink

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает информации от государственного секретаря США Марко Рубио относительно ограничений в работе спутниковой связи Starlink. Речь идет о возможности возобновить его использование на объектах, движущихся со скоростью до 400 км/ч. Украинская сторона уже подняла этот вопрос перед американскими партнерами. По словам президента, США пообещали дать ответ в течение 48 часов или позже. «Жду информации от Рубио», — сказал Зеленский в четверг, 22 октября.

Ранее журналист сообщал, что ограничение скорости Starlink для Украины, вероятно, уже сняли. Однако на момент заявления президента официального подтверждения такого решения в приведённом материале не было. Поэтому вопрос об использовании связи на скорости до 400 км/ч остаётся предметом ожидания ответа американской стороны.

Переговоры продолжаются, но Россия продолжает обстрелы

Отдельно Владимир Зеленский прокомментировал дипломатические усилия, направленные на завершение войны. Президент заявил, что Украина поддерживает трехсторонние переговоры и готова принимать в них участие. В то же время он отметил, что сам переговорный процесс не заставляет Россию прекратить удары по украинским городам. «В любом случае мы поддерживаем трехсторонние переговоры и будем в них участвовать. Это не мешает им наносить по нам удары», — подчеркнул глава государства.

Таким образом, Украина готова продолжать дипломатический диалог, несмотря на российские атаки. В то же время Киев ожидает от партнеров конкретных решений, которые помогут укрепить возможности страны.

Зеленский подчеркнул роль США

Президент также обратил внимание на важность позиции Соединенных Штатов. По его мнению, американская поддержка должна способствовать укреплению Украины в условиях войны. Кроме того, Зеленский упомянул о рисках возможной эскалации на Ближнем Востоке. По его словам, эту ситуацию также нужно учитывать, когда речь идет о международной поддержке Украины.

Таким образом, среди вопросов, которые Киев поднимает перед Вашингтоном, остаются как технические ограничения Starlink, так и более широкая поддержка Украины на фоне войны и международной нестабильности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 22 октября.

Президент США Дональд Трамп лично позвонил основателю компании SpaceX Илону Маску с требованием отменить ограничения скорости и работы Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink для украинских военных.

Двухпартийная группа из 23 членов Палаты представителей США направила письмо президенту Дональду Трампу с призывом обратиться к Илону Маску по поводу предоставления Украине полного доступа к системе Starlink.

Группа из 23 членов Палаты представителей Конгресса США обратилась к президенту Дональду Трампу с призывом договориться с Илоном Маском о разрешении Украине использовать спутниковую систему Starlink для поражения российских ракетных установок на территории РФ. Инициативу поддержали представители обеих ведущих американских партий.