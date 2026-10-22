波兰计划大幅提高外国人入境该国所需持有的最低资金额度。具体而言，对于不超过四天的短期旅行，拟将所需金额从300兹罗提提高至1000兹罗提。

波兰内政与行政部已起草了相应的决议草案，并将其公布在政府立法中心的网站上。

根据该草案，计划在波兰停留不超过四天的外国人，必须证明其持有至少1000兹罗提。 目前，此类停留期限的最低金额为300兹罗提，且每增加一天停留，还需额外准备75兹罗提。

因此，拟议的变更将使短期旅行的最低资金要求提高至原来的三倍以上。

对于已预付住宿费、前来疗养或参加暑期工作项目的外国人，计划制定单独的要求。

对于这一类旅行者，建议将每日最低金额设定为130兹罗提，但总额不得少于650兹罗提。

目前针对他们的规定是每天20兹罗提，总最低金额为100兹罗提。因此，拟议的变更将使总最低金额增加6.5倍。

这些变更还可能涉及因学习、实习或开展科学研究而赴波兰的外国人。

针对这些人，建议将前两个月居留期间的最低资金额度从1270兹罗提提高至2020兹罗提。

波兰内政与行政部解释称，新的财务要求旨在确保外国人在抵达后能够支付未预先支付的费用，特别是住宿、餐饮及其他基本生活需求。

不过，目前这还只是一项决议草案。在相关决议通过并生效后，所提议的金额才可能成为强制性要求。

《法律报》（Gazeta Prawna）报道了这一消息。

需要指出的是，波兰部分民众对乌克兰难民的敌意正在加剧。

波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基签署了一份提议，将利沃夫州议会议员斯维亚托斯拉夫·谢雷梅塔列入可能被禁止入境的人员名单。 起因是该州议会提出一项倡议，拟将2027年定为“乌克兰起义军、罗曼·舒赫维奇和奥列格·奥尔日奇年”。目前尚未就禁止入境作出最终决定。

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