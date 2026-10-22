Ukraina otrzyma od Finlandii 2 mln euro pomocy humanitarnej

Finlandia ogłosiła przyznanie Ukrainie pomocy humanitarnej w wysokości 2 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na zaopatrzenie mieszkańców terenów przygranicznych w żywność, wsparcie osób wewnętrznie przesiedlonych, a także na przygotowania do okresu zimowego.

Z tej kwoty 1 mln euro otrzyma Światowy Program Żywnościowy ONZ. Organizacja ta, we współpracy z lokalnymi partnerami, będzie dostarczać zestawy żywnościowe i inne niezbędne artykuły do miejscowości położonych w pobliżu linii frontu.

Kolejny 1 mln euro zostanie przekazany Urzędowi Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Środki te przeznaczone są w szczególności na pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym oraz obywatelom ewakuowanym z niebezpiecznych obszarów.

Obie organizacje będą również zapewniać Ukraińcom niezbędną pomoc przed nadejściem zimy.

Informację tę podano z powołaniem się na Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii.

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