Украина получит от Финляндии 2 млн евро гуманитарной помощи

Финляндия объявила о выделении Украине 2 млн евро гуманитарной помощи. Средства будут направлены на обеспечение продуктами питания жителей прифронтовых территорий, поддержку внутренне перемещенных лиц, а также на подготовку к зимнему периоду.

Из общей суммы 1 млн евро получит Всемирная продовольственная программа ООН. Организация совместно с местными партнерами будет доставлять продуктовые наборы и другие необходимые товары в прифронтовые населенные пункты.

Еще 1 млн евро будет перечислено Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Эти средства предназначены, в частности, для оказания помощи внутренне перемещенным лицам и гражданам, эвакуированным из опасных районов.

Обе организации также будут обеспечивать украинцев необходимой помощью в преддверии зимы.

Об этом сообщается со ссылкой на Министерство иностранных дел Финляндии.

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