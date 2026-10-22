We Francji protesty, które rozpoczęły się wśród uczniów szkół średnich z powodu stanu szkół publicznych, w ciągu kilku tygodni przerodziły się w ogólnokrajowy ruch. Do demonstracji dołączyły związki zawodowe, pracownicy sektora publicznego i inne osoby niezadowolone z warunków życia w kraju, informuje CBC World.

Przyczyny protestów w szkołach

Protest rozpoczęli uczniowie szkół średnich, którzy skarżyli się na warunki w szkołach publicznych. Wśród problemów wymieniali przepełnione klasy, brak nauczycieli i pogarszający się stan infrastruktury szkolnej.

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Do ruchu dołączyły związki zawodowe

Według informacji podanych przez redakcję akcje protestacyjne szybko nabrały ogólnokrajowego charakteru. Dołączyły do nich związki zawodowe, pracownicy sektora publicznego i inni uczestnicy wyrażający niezadowolenie z warunków życia w kraju.

CBC World określa te wystąpienia jako największe protesty we Francji od dziesięcioleci. Redakcja zauważa, że uliczne demonstracje są częścią francuskiej kultury politycznej. W podcaście Front Burner Émile Chabal, historyk historii politycznej Europy i profesor Uniwersytetu w Edynburgu, wyjaśnia, jak protest uczniowski przekształcił się w ogólnokrajowy wyraz gniewu wobec francuskiego państwa.

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