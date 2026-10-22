Во Франции протесты, начавшиеся среди старшеклассников из-за состояния государственных школ, за несколько недель переросли в общенациональное движение. К демонстрациям присоединились профсоюзы, работники государственного сектора и другие люди, недовольные условиями жизни в стране, сообщает CBC World.

Причины протестов в школах

Протест начали старшеклассники, которые жаловались на условия в государственных школах. Среди проблем они называли переполненные классы, нехватку учителей и ухудшение состояния школьной инфраструктуры.

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К движению присоединились профсоюзы

По информации издания, протестные акции быстро приобрели общенациональный масштаб. К ним присоединились профсоюзы, работники государственного сектора и другие участники, выражающие недовольство условиями жизни в стране.

CBC World характеризует эти выступления как крупнейшие протесты во Франции за десятилетия. Издание отмечает, что уличные демонстрации являются частью французской политической культуры. В подкасте Front Burner историк политической истории Европы и профессор Эдинбургского университета Эмиль Шабаль объясняет, как ученический протест превратился в общенациональное выражение гнева в адрес французского государства.

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