Hiszpania i Włochy zniosą kontrole graniczne na lotniskach i w portach

Hiszpania i Włochy uzgodniły zniesienie wzajemnych kontroli granicznych na lotniskach i w portach, które zostały wprowadzone w sierpniu na mocy decyzji włoskiego rządu w następstwie kryzysu migracyjnego w hiszpańskim mieście Ceuta.

O osiągniętym porozumieniu poinformowano po rozmowie telefonicznej ministrów spraw wewnętrznych Hiszpanii i Włoch, Fernando Grande-Marlaska i Matteo Piantedosi.

Według danych hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rozmowy odbyły się po spotkaniu premierów obu krajów, Pedro Sancheza i Giorgi Meloni, przy okazji posiedzenia Rady Europejskiej.

„Decyzja o nieprzedłużaniu kontroli granicznej, podjęta po dokładnej analizie sytuacji, będzie towarzyszyć zintensyfikowaniu wymiany informacji w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa strefy Schengen” – oświadczyło hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

W ten sposób Hiszpania i Włochy planują zrezygnować z dodatkowych kontroli, jednocześnie wzmacniając wymianę informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa strefy Schengen.

Informację tę podała hiszpańska stacja telewizyjno-radiowa RTVE.

Włochy i Hiszpania uzgodniły zaprzestanie wyrywkowych kontroli podróżnych przybywających z terytorium drugiej strony oraz pełne przywrócenie stosowania zasad strefy Schengen.

W Łotwie polscy strażnicy graniczni w okresie od 19 października do 1 listopada będą wspierać Państwową Straż Graniczną Łotwy w prowadzeniu nadzoru nad granicą państwową między Łotwą a Białorusią.

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