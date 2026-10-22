W Szwecji około 80% z 875 uczestników zdało pierwszy test ze znajomości szwedzkiego społeczeństwa, związany z nowymi wymogami dotyczącymi uzyskania obywatelstwa. Egzamin odbył się 15 sierpnia 2026 roku w Älvsjö na południu Sztokholmu, a uczestnicy mieli otrzymać wyniki do rana 22 października, informuje The Local Sweden.

Próg zaliczenia i ponowne podejście

Szwedzka Rada ds. Szkolnictwa Wyższego UHR oświadczyła, że test pilotażowy spełnił standardy jakości niezbędne do wykorzystania go jako pierwszego egzaminu ze znajomości szwedzkiego społeczeństwa. Próg zaliczenia ustalono na 28 punktów z 40. Zaproponował go Uniwersytet w Göteborgu, który odpowiadał za część testu dotyczącą społeczeństwa.

Kierownik programu testów na obywatelstwo w UHR, Andreas Sandberg, zaznaczył, że dla instytucji ważne było zapewnienie sprawiedliwości testu, jego zgodności z wymogami prawnymi oraz jednakowych warunków dla wszystkich uczestników. Jak powiedział, osoby, które nie zdały pierwszego egzaminu pilotażowego, otrzymają jeszcze jedną możliwość.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nowe wymogi dotyczące obywatelstwa

Od 6 czerwca 2026 roku wymogi dotyczące uzyskania szwedzkiego obywatelstwa zostały zaostrzone: wnioskodawcy muszą potwierdzić określony poziom znajomości języka szwedzkiego oraz wiedzę o społeczeństwie. Jednocześnie decyzję o tym, kto dokładnie musi przystąpić do testu, podejmuje Szwedzka Agencja Migracyjna, a nie UHR.

Kolejny test ze znajomości szwedzkiego społeczeństwa planowany jest na wiosnę 2027 roku. Egzamin z języka szwedzkiego również przewidywano na 2027 rok, jednak UHR zwróciła się do rządu z prośbą o przesunięcie go na 2029 rok, ponieważ nie może uruchomić go w planowanym terminie.

Test ze znajomości społeczeństwa zawiera 60 pytań z czterema wariantami odpowiedzi, z których jeden jest prawidłowy. Jest przeprowadzany po szwedzku na papierze, a na jego wykonanie przeznaczono 90 minut. Wymagany poziom wiedzy odpowiada poziomowi dziewiątej klasy szkoły obowiązkowej. Osoby bez formalnych ocen, w tym z kursów języka szwedzkiego dla imigrantów, mogą potwierdzić znajomość języka, zdając test Tisus lub podobny egzamin językowy.

Czytaj nas na