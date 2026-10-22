在瑞典，875名参与者中约80%通过了首场瑞典社会知识测试，该测试与新的入籍要求相关。考试于2026年8月15日在斯德哥尔摩南部的埃尔夫舍举行，参与者原定于10月22日上午前获知结果，The Local Sweden报道。

及格分数与重考

瑞典高等教育委员会UHR表示，试点测试符合将其用作首场瑞典社会知识考试所需的质量标准。及格线定为40分中的28分。这一标准由负责测试社会部分的哥德堡大学提出。

UHR公民身份测试项目负责人安德烈亚斯·桑德贝里指出，对该机构而言，确保测试公平、符合法律要求，以及为所有参与者提供相同条件十分重要。他表示，未通过首次试点考试的人将获得另一次机会。

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新的入籍要求

自2026年6月6日起，获得瑞典公民身份的要求更加严格：申请人必须证明具备一定的瑞典语水平和社会知识。同时，由瑞典移民局而非UHR决定具体哪些人必须参加测试。

下一场瑞典社会知识测试计划于2027年春季举行。瑞典语考试也原计划在2027年举行，但UHR已请求政府将其推迟至2029年，因为该机构无法在计划期限内启动该考试。

社会知识测试包含60道题，每题有四个选项，其中一个为正确答案。测试以瑞典语纸笔形式进行，作答时间为90分钟。所要求的知识水平相当于义务学校九年级水平。没有正式成绩的人，包括参加过移民瑞典语课程的人，可以通过Tisus测试或类似语言考试证明其语言能力。

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