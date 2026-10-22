В Швеции около 80% из 875 участников сдали первый тест на знание шведского общества, связанный с новыми требованиями для получения гражданства. Экзамен состоялся 15 августа 2026 года в Эльвшё на юге Стокгольма, а результаты участникам должны были сообщить к утру 22 октября, сообщает The Local Sweden.

Проходной балл и повторная сдача

Шведский совет по высшему образованию UHR заявил, что пробный тест соответствовал стандартам качества, необходимым для его использования в качестве первого экзамена на знание шведского общества. Проходной порог установили на уровне 28 баллов из 40. Его предложил Гётеборгский университет, отвечавший за часть теста об обществе.

Руководитель программы тестирования на гражданство UHR Андреас Сандберг отметил, что для учреждения было важно обеспечить справедливость теста, его соответствие правовым требованиям и одинаковые условия для всех участников. По его словам, тем, кто не сдал первый пробный экзамен, предоставят ещё одну возможность.

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Новые требования к гражданству

С 6 июня 2026 года требования для получения шведского гражданства ужесточили: заявители должны подтвердить определённый уровень владения шведским языком и знания об обществе. В то же время решение о том, кто именно должен сдавать тест, принимает Шведское миграционное агентство, а не UHR.

Следующий тест на знание шведского общества планируют провести весной 2027 года. Экзамен по шведскому языку также был запланирован на 2027 год, однако UHR обратилась к правительству с просьбой перенести его на 2029 год, поскольку не может запустить его в намеченный срок.

Тест на знание общества содержит 60 вопросов с четырьмя вариантами ответа, один из которых является правильным. Его проводят на шведском языке в письменной форме, а на выполнение отводится 90 минут. Необходимый уровень знаний соответствует уровню девятого класса обязательной школы. Люди без формальных оценок, в том числе с курсов шведского языка для иммигрантов, могут подтвердить знание языка, сдав тест Tisus или аналогичный языковой экзамен.

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