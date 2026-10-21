Експрезидент Обама проведе мітинг в Атланті на підтримку демократів — The Hill

Експрезидент США Барак Обама 28 жовтня проведе в Атланті, США, передвиборчий мітинг на підтримку сенатора-демократа Джона Оссоффа та кандидатки від Демократичної партії на посаду губернаторки Джорджії Кейші Ленс Боттомс.

Про запланований захід повідомляє The Hill. Офіційний акаунт Демократичної партії у соцмережі X оприлюднив графіку з анонсом мітингу. Сам Обама заявив, що прибуде до Атланти, аби підтримати Боттомс, Оссоффа та інших демократів.

Перегони за Сенат і посаду губернатора

Оссофф, який представляє Джорджію в Сенаті США, балотується на новий термін і змагатиметься з членом Палати представників від Республіканської партії Майком Коллінзом. Боттомс у боротьбі за посаду губернаторки штату протистоїть кандидату від республіканців Ріку Джексону.

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Непартійне видання Cook Political Report оцінює губернаторські вибори у Джорджії як «toss-up» — без явного фаворита. Сенатські перегони воно відносить до категорії «likely Democratic», тобто ймовірно демократичних.

Інші заходи Обами

Обама також має підтримати демократів в інших штатах у суботу: провести мітинг у Мічигані для кандидата до Сенату Абдула Ель-Сайєда, а в Огайо — взяти участь у заході з кандидатом до Сенату Шерродом Брауном і кандидаткою на посаду губернаторки Емі Ектон.

Минулого тижня Джорджія зафіксувала рекордну для штату кількість голосів у перший день дострокового голосування на проміжних виборах: виборці подали понад 180 тисяч бюлетенів. За даними офісу державного секретаря Джорджії, це приблизно на 50 тисяч більше, ніж у перший день дострокового голосування чотири роки тому.

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