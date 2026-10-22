W Polsce kwota niewypłaconych wynagrodzeń dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których nie dopuszczono do orzekania, zbliżyła się do 1,5 mln zł. Jak podaje RMF24, czworo sędziów wybranych przez Sejm w marcu nadal nie objęło stanowisk, choć musieli odejść z poprzedniej pracy.

Wynagrodzenia nie są wypłacane

Jak wyliczyło RMF24, podstawowe wynagrodzenie sędziego Trybunału Konstytucyjnego wynosi niemal 44 tys. zł brutto, czyli ponad 30 tys. zł na rękę. Od czasu wyboru w marcu każdemu z czworga sędziów, którzy nadal nie orzekają, powinno zostać naliczone ponad 300 tys. zł brutto.

Łączna kwota zobowiązań państwa wobec samych tych czterech sędziów przekroczyła 1,2 mln zł. Sędziowie zwracali się o wypłaty do Sejmu, który ich wybrał, jednak marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odmówił. Wyjaśnił, że jeśli wynagrodzeń nie wypłaca Trybunał Konstytucyjny, sprawę powinien uregulować rząd. Jednocześnie rząd również nie dokonał wypłat.

RMF24 zaznacza, że do tej kwoty należy dodać miesiąc kadencji Sławomira Patyry, który czekał na złożenie ślubowania, a także niemal miesiąc kadencji Macieja Berka. Co miesiąc zobowiązania państwa wobec pięciu sędziów, którzy nie orzekają, rosną o niemal 220 tys. zł.

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Ślubowania i niedopuszczenie do orzekania

W marcu Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdę, Annę Korwin-Piotrowską, Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka. Bentkowska i Szostek zostali zaproszeni do pałacu prezydenckiego 1 kwietnia, gdzie złożyli ślubowanie. Pozostała czwórka nie otrzymała zaproszeń: Kancelaria Prezydenta RP wyjaśniała to dalszą analizą ich sytuacji.

9 kwietnia ta czwórka złożyła ślubowanie w Sali Kolumnowej Sejmu według formuły, że czyni to „przed prezydentem”. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich do orzekania, oświadczając, że wydarzeń w Sejmie nie można uznać za złożenie ślubowania „przed prezydentem”.

W czerwcu Sejm wybrał Sławomira Patyrę na sędziego. Pod koniec lipca złożył on ślubowanie w pałacu prezydenckim, ale poinformował, że nie będzie orzekał, dopóki nie zostanie dopuszczona pozostała czwórka sędziów. Maciej Berek został wybrany na sędziego we wrześniu, a 14 października złożył ślubowanie w Sejmie.

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