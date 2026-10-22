В Польше сумма невыплаченных вознаграждений судьям Конституционного трибунала, которых не допустили к рассмотрению дел, приблизилась к 1,5 млн злотых. По данным RMF24, четверо судей, избранных Сеймом в марте, до сих пор не вступили в должность, хотя им пришлось оставить прежнюю работу.

Вознаграждения не выплачивают

Как подсчитало RMF24, базовое вознаграждение судьи Конституционного трибунала составляет почти 44 тыс. злотых брутто, или более 30 тыс. злотых на руки. С момента избрания в марте каждому из четырех судей, которые до сих пор не рассматривают дела, должно было быть начислено более 300 тыс. злотых брутто.

Общая сумма обязательств государства только перед этими четырьмя судьями превысила 1,2 млн злотых. Судьи обращались за выплатами в Сейм, который их избрал, однако маршалок Сейма Владзимеж Чажастый отказал. Он объяснил, что если вознаграждения не выплачивает Конституционный трибунал, этот вопрос должно урегулировать правительство. В то же время правительство также не осуществило выплат.

RMF24 отмечает, что к этой сумме следует добавить месяц срока полномочий Славомира Патыры, который ждал принесения присяги, а также почти месяц срока полномочий Мацея Берека. Каждый месяц обязательства государства перед пятью судьями, которые не рассматривают дела, возрастают почти на 220 тыс. злотых.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Присяги и недопуск к рассмотрению дел

В марте Сейм избрал шестерых новых судей Конституционного трибунала: Кристиана Маркевича, Марцина Дзюрду, Анну Корвин-Пйотровскую, Мацея Таборовского, Магдалену Бентковскую и Дариуша Шостека. Бентковскую и Шостека пригласили в президентский дворец 1 апреля, где они принесли присягу. Остальные четверо не получили приглашений: Канцелярия президента Польши объясняла это дальнейшим анализом их ситуации.

9 апреля эти четверо принесли присягу в Колонном зале Сейма по формуле, что делают это «перед президентом». Судья Конституционного трибунала Богдан Свенчковский не допустил их к рассмотрению дел, заявив, что события в Сейме нельзя признать принесением присяги «перед президентом».

В июне Сейм избрал Славомира Патыру судьей. В конце июля он принес присягу в президентском дворце, но сообщил, что не будет рассматривать дела, пока не допустят четырех других судей. Мацея Берека избрали судьей в сентябре, а 14 октября он принес присягу в Сейме.

Читай нас в