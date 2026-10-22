在波兰，未获准审理案件的宪法法庭法官的未支付薪酬总额已接近150万兹罗提。据RMF24报道，3月由众议院选出的四名法官至今尚未就职，尽管他们不得不离开此前的工作。

薪酬未获支付

RMF24计算称，宪法法庭法官的基本薪酬接近4.4万兹罗提税前，税后超过3万兹罗提。自3月当选以来，仍未审理案件的四名法官每人本应累计获得超过30万兹罗提税前薪酬。

国家仅对这四名法官的债务总额就已超过120万兹罗提。法官们曾向选举他们的众议院申请支付款项，但众议院议长弗沃济梅日·恰尔扎斯蒂拒绝了。其解释称，如果宪法法庭不支付薪酬，该问题应由政府解决。与此同时，政府也未支付款项。

RMF24指出，这一金额还应加上斯瓦沃米尔·帕特拉任期中的一个月，当时他正在等待宣誓，以及马切伊·贝雷克任期中接近一个月的金额。国家对五名未审理案件法官的债务每月增加近22万兹罗提。

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宣誓与被禁止审理案件

3月，众议院选出六名新的宪法法庭法官：克雷斯蒂安·马尔凯维奇、马尔钦·久尔达、安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡、马切伊·塔博罗夫斯基、马格达莱娜·本特科夫斯卡和达里乌什·绍斯特克。本特科夫斯卡和绍斯特克于4月1日获邀前往总统府，并在那里宣誓。其余四人没有收到邀请：波兰总统办公厅解释称，这是因为还要进一步分析他们的情况。

4月9日，这四人在众议院圆柱厅以“在总统面前”宣誓的表述完成宣誓。宪法法庭法官博格丹·希文奇科夫斯基不允许他们审理案件，称众议院发生的事件不能被认定为“在总统面前”宣誓。

6月，众议院选举斯瓦沃米尔·帕特拉为法官。7月底，他在总统府宣誓，但表示在另外四名法官获准审理案件之前，他不会审理案件。马切伊·贝雷克于9月当选法官，并于10月14日在众议院宣誓。

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