W Wielkiej Brytanii ministerka energii Miatta Fahnbulleh nie potwierdziła wprost poparcia dla planu wydłużenia z pięciu do 15 lat okresu, po którym zagraniczni pracownicy mogliby ubiegać się o stały pobyt. Pogłębiło to podziały w rządzie wokół propozycji Shabany Mahmood, donosi The Guardian.

Reforma systemu imigracyjnego

W wywiadzie dla Sky News Fahnbulleh stwierdziła, że system imigracyjny należy zreformować, a zmiany powinny opierać się na zasadach współczucia i uznania wkładu ludzi. Powiedziała, że popiera reformy, zgodnie z którymi ludzie powinni wnosić wkład w życie kraju, aby uzyskać obywatelstwo, i dodała, że w pełni popiera Mahmood w jej pracy.

Jednocześnie ministerka kilkakrotnie unikała bezpośredniej odpowiedzi na pytania o 15-letni okres. Gdy zwrócono jej uwagę, że nie popiera właśnie tej propozycji, Fahnbulleh odpowiedziała, że nie należy przypisywać jej słów, których nie wypowiedziała.

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Krytyka w Partii Pracy

Kilka dni wcześniej na stronie okręgu wyborczego Fahnbulleh, Peckham, pojawił się, a następnie został usunięty wpis o spotkaniu ze społecznością. W pierwotnej wersji wpisu przypisano jej opinię, że ciągłe wydłużanie czasu oczekiwania na uregulowanie statusu może również wydłużyć proces budowania spójności.

Mahmood zasugerowała, że propozycja może zostać złagodzona, aby uniknąć buntu wśród laburzystów. Wcześniej publicznie krytykowała ją ministerka mieszkalnictwa Angela Rayner, a dziesiątki posłów Partii Pracy sprzeciwiają się zmianom, które mają zostać zastosowane z mocą wsteczną od 2021 roku.

Andy Burnham rozważa niezastosowanie nowego okresu wobec pracowników opieki. Jednak Home Office uważa, że może to spowodować odpływ zagranicznych pracowników z sektora po wygaśnięciu warunków ich wiz. Rząd poinformował, że rozpatruje odpowiedzi w konsultacjach dotyczących poszczególnych elementów reformy, zgodnie z którą prawo do stałego pobytu ma być zasłużone, a nie automatyczne.

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