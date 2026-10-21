У Британії міністерка не підтвердила підтримки 15-річного строку — The Guardian

У Великій Британії міністерка енергетики Міатта Фанбулле не стала прямо підтверджувати підтримку плану збільшити з п’яти до 15 років строк, після якого іноземні працівники зможуть претендувати на постійне проживання. Це посилило розбіжності в уряді щодо пропозицій Шабани Махмуд, повідомляє The Guardian.

Реформа імміграційної системи

В інтерв’ю Sky News Фанбулле заявила, що імміграційну систему необхідно реформувати, а зміни мають ґрунтуватися на принципах співчуття та визнання внеску людей. Вона сказала, що підтримує реформи, за якими люди мають робити внесок у життя країни, аби здобути громадянство, та додала, що цілком підтримує Махмуд у її роботі.

Водночас міністерка кілька разів уникнула прямої відповіді на запитання про 15-річний строк. Коли їй зауважили, що вона не підтримує саме цю пропозицію, Фанбулле відповіла, що їй не слід приписувати слова, яких вона не казала.

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Критика в Лейбористській партії

Кількома днями раніше на сайті виборчого округу Фанбулле Пекгем з’явився, а згодом був видалений допис про зустріч із громадою. У початковій версії допису їй приписали думку, що постійне продовження часу очікування на врегулювання статусу може також подовжити процес формування згуртованості.

Махмуд припустила, що пропозицію можуть пом’якшити, щоб уникнути бунту серед лейбористів. Раніше її публічно критикувала міністерка житлового будівництва Анджела Рейнер, а десятки депутатів-лейбористів виступають проти змін, які планують застосувати заднім числом до 2021 року.

Енді Бернем розглядає можливість не застосовувати новий строк до працівників сфери догляду. Однак Міністерство внутрішніх справ вважає, що це може спричинити відтік іноземних працівників із галузі після завершення дії умов їхніх віз. Уряд повідомив, що розглядає відповіді на консультації щодо окремих елементів реформи, за якою право на постійне проживання має бути заслуженим, а не автоматичним.

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