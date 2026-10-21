В Великобритании министр энергетики Миата Фанбулле не стала прямо подтверждать поддержку плана увеличить с пяти до 15 лет срок, после которого иностранные работники смогут претендовать на постоянное проживание. Это усилило разногласия в правительстве по поводу предложений Шабаны Махмуд, сообщает The Guardian.

Реформа иммиграционной системы

В интервью Sky News Фанбулле заявила, что иммиграционную систему необходимо реформировать, а изменения должны основываться на принципах сострадания и признания вклада людей. Она сказала, что поддерживает реформы, согласно которым люди должны вносить вклад в жизнь страны, чтобы получить гражданство, и добавила, что полностью поддерживает Махмуд в ее работе.

В то же время министр несколько раз уклонилась от прямого ответа на вопросы о 15-летнем сроке. Когда ей указали, что она не поддерживает именно это предложение, Фанбулле ответила, что ей не следует приписывать слова, которых она не говорила.

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Критика в Лейбористской партии

Несколькими днями ранее на сайте избирательного округа Фанбулле Пекхэм появился, а затем был удален пост о встрече с общиной. В первоначальной версии поста ей приписали мнение, что постоянное продление времени ожидания урегулирования статуса может также удлинить процесс формирования сплоченности.

Махмуд предположила, что предложение могут смягчить, чтобы избежать бунта среди лейбористов. Ранее ее публично критиковала министр жилищного строительства Анджела Рейнер, а десятки депутатов-лейбористов выступают против изменений, которые планируют применить задним числом к 2021 году.

Энди Бернем рассматривает возможность не применять новый срок к работникам сферы ухода. Однако Министерство внутренних дел считает, что это может привести к оттоку иностранных работников из отрасли после истечения условий их виз. Правительство сообщило, что рассматривает ответы на консультации по отдельным элементам реформы, согласно которой право на постоянное проживание должно быть заслуженным, а не автоматическим.

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