英国部长未确认支持15年期限——《卫报》

英国能源部长米娅塔·法恩布勒没有直接确认支持一项计划：将外国工人可申请永久居留的等待期限从5年延长至15年。据《卫报》报道，这加剧了政府内部围绕沙巴娜·马哈茂德提议的分歧。

移民制度改革

法恩布勒在接受天空新闻采访时表示，移民制度需要改革，改革应基于同情和认可人们贡献的原则。她说，她支持相关改革，即人们应为国家生活作出贡献以获得公民身份，并补充说，她完全支持马哈茂德的工作。

与此同时，这名部长多次回避直接回答有关15年期限的问题。当有人指出她并不支持这一具体提议时，法恩布勒回应称，不应将她没有说过的话归于她。

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工党内部的批评

几天前，法恩布勒所在的佩卡姆选区网站上出现了一篇有关与社区会面的帖子，随后被删除。该帖子的最初版本称，她认为不断延长等待身份安置的时间，也可能延长形成凝聚力的过程。

马哈茂德表示，为避免工党内部发生反叛，该提议可能会被软化。此前，住房部长安吉拉·雷纳曾公开批评她，数十名工党议员反对计划追溯适用于2021年的改革。

安迪·伯纳姆正在考虑不将新期限适用于护理行业工作人员。然而，内政部认为，这可能导致外国工人在其签证条件到期后离开该行业。政府表示，正在审议就改革部分内容进行咨询所收到的反馈；根据这项改革，获得永久居留权应是赢得的，而非自动获得的。

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