Papież Leon odbył audiencję osiem dni po operacji — The Independent

Papież Leon 21 października odbył audiencję na placu św. Piotra w Watykanie, osiem dni po operacji usunięcia dolnego płata prawego płuca. Informuje o tym The Independent.

Pierwsza audiencja po operacji

71-letni pontyfik stał z tyłu otwartego papamobile, które przejechało przez plac. Witał pielgrzymów, uśmiechał się i zatrzymywał, aby z nimi porozmawiać. Audiencja, pierwsza od 7 października, trwała około 50 minut i ogólnie odbyła się w zwykłym formacie.

Na początku spotkania Leon podziękował obecnym za wsparcie i modlitwy, nie wspominając bezpośrednio o swoim stanie zdrowia. Po przejeździe przez plac wygłosił homilię po włosku, a następnie krótko przywitał uczestników w siedmiu kolejnych językach. Wcześniej takie pozdrowienia wygłaszano w dziewięciu językach.

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Diagnoza i dalsze plany

Papież przeszedł operację 13 października. Zdiagnozowano u niego gruczolakoraka płuca — najczęstszą formę raka płuc. Lekarze oświadczyli, że zabieg przebiegł pomyślnie i bez komplikacji. Nie ujawnili jednak rozmiaru guza ani nie poinformowali, czy choroba rozprzestrzeniła się na pobliskie węzły chłonne.

Watykan nie ogłosił harmonogramu pontyfikatu po audiencji 21 października. Na 6–17 listopada zaplanowano jego podróż do Urugwaju, Argentyny i Peru, jednak obecnie nie wiadomo, czy odbędzie się ona zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Główny chirurg Leona zasugerował, że może on w pełni wyzdrowieć przed wizytą, podczas gdy sekretarz stanu Watykanu zaznaczył, że papież może potrzebować dostosowania tempa swojego harmonogramu pracy.

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