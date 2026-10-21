独立报：教皇利奥术后八天举行公开接见活动

据《独立报》报道，教皇利奥10月21日在梵蒂冈圣彼得广场举行公开接见活动，距离其接受切除右肺下叶手术仅八天。

术后首次公开接见活动

这位71岁的教宗站在一辆敞篷教皇专车后部，车辆驶过广场。他向朝圣者致意、微笑，并停下来与他们交谈。这是自10月7日以来首次举行的公开接见活动，持续约50分钟，整体上按惯常形式进行。

在会面开始时，利奥感谢在场人士的支持和祈祷，但未直接提及自己的健康状况。乘车穿过广场后，他用意大利语发表讲道，随后又用另外七种语言简短问候参与者。此前，此类问候使用九种语言进行。

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诊断和后续计划

教皇于10月13日接受手术。他被诊断患有肺腺癌，这是最常见的肺癌类型。医生表示，手术成功且未出现并发症。不过，他们没有公布肿瘤大小，也未说明疾病是否已扩散至邻近淋巴结。

梵蒂冈没有公布教宗在10月21日公开接见活动后的日程。他计划于11月6日至17日访问乌拉圭、阿根廷和秘鲁，但目前尚不清楚行程是否会按原定计划进行。利奥的主刀医生认为，他可能在访问前完全康复；而梵蒂冈国务卿则指出，教皇可能需要调整工作日程的节奏。

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