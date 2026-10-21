Папа Лев провів аудієнцію через вісім днів після операції — The Independent

Папа Римський Лев 21 жовтня у Ватикані провів аудієнцію на площі Святого Петра через вісім днів після операції з видалення нижньої частки правої легені. Про це повідомляє The Independent.

Перша аудієнція після операції

71-річний понтифік стояв у задній частині відкритого папамобіля, який проїхав площею. Він вітав паломників, усміхався та зупинявся, щоб поговорити з ними. Аудієнція, перша від 7 жовтня, тривала близько 50 хвилин і загалом відбулася у звичному форматі.

На початку зустрічі Лев подякував присутнім за підтримку та молитви, не згадуючи безпосередньо про свій стан здоров’я. Після проїзду площею він виголосив проповідь італійською, а потім коротко привітав учасників ще сімома мовами. Раніше такі привітання лунали дев’ятьма мовами.

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Діагноз і подальші плани

Операцію папі провели 13 жовтня. Йому діагностували аденокарциному легені — найпоширенішу форму раку легенів. Лікарі заявили, що втручання минуло успішно й без ускладнень. Водночас вони не оприлюднили розмір пухлини та не повідомили, чи поширилася хвороба на прилеглі лімфатичні вузли.

Ватикан не оголосив розклад понтифіка після аудієнції 21 жовтня. На 6–17 листопада запланована його поїздка до Уругваю, Аргентини та Перу, однак наразі невідомо, чи відбудеться вона за початковим графіком. Головний хірург Лева припустив, що той може повністю відновитися до візиту, тоді як державний секретар Ватикану зазначив, що папі може знадобитися коригування темпу робочого графіка.

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