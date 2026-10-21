Папа Римский Лев 21 октября провел аудиенцию на площади Святого Петра в Ватикане через восемь дней после операции по удалению нижней доли правого легкого. Об этом сообщает The Independent.

Первая аудиенция после операции

71-летний понтифик стоял в задней части открытого папамобиля, который проехал по площади. Он приветствовал паломников, улыбался и останавливался, чтобы поговорить с ними. Аудиенция, первая с 7 октября, длилась около 50 минут и в целом прошла в привычном формате.

В начале встречи Лев поблагодарил присутствующих за поддержку и молитвы, не упоминая напрямую о состоянии своего здоровья. После проезда по площади он произнес проповедь на итальянском языке, а затем кратко поприветствовал участников еще на семи языках. Ранее такие приветствия звучали на девяти языках.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Диагноз и дальнейшие планы

Операцию папе провели 13 октября. У него диагностировали аденокарциному легкого — наиболее распространенную форму рака легких. Врачи заявили, что вмешательство прошло успешно и без осложнений. При этом они не раскрыли размер опухоли и не сообщили, распространилась ли болезнь на близлежащие лимфатические узлы.

Ватикан не объявил расписание понтифика после аудиенции 21 октября. На 6–17 ноября запланирована его поездка в Уругвай, Аргентину и Перу, однако пока неизвестно, состоится ли она по первоначальному графику. Главный хирург Льва предположил, что тот может полностью восстановиться к визиту, тогда как государственный секретарь Ватикана отметил, что папе может потребоваться корректировка темпа рабочего графика.

Читай нас в