Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff ma przybyć do Oslo po spotkaniu z przywódcą Kremla Władimirem Putinem w Sankt Petersburgu. Tam czekają na amerykańskiego przedstawiciela, aby usłyszeć szczegóły rozmów bezpośrednio od niego.

Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff po spotkaniu z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem uda się do Oslo. W Norwegii oczekuje się na szczegóły tej rozmowy.

Dzień wcześniej, 20 października, Witkoff wraz z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przebywał w Oslo na rozmowach dotyczących wojny na Ukrainie. Odbywały się one w rezydencji rządowej. Obecni byli tam również premier Norwegii Jonas Gar Sture oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Według informacji NRK, Zełenski poprosił Norwegię i Finlandię o zorganizowanie tego spotkania. Inny specjalny wysłannik USA, Jared Kushner, uczestniczył w nim zdalnie.

Celem spotkania było opracowanie propozycji pokojowej, która zostanie przekazana Rosji. Według amerykańskiego serwisu Axios w rozmowach mogli wziąć udział przedstawiciele kilku krajów europejskich, UE i NATO.

„Chcemy pracować nad tym, aby ta wojna mogła zakończyć się na drodze dyplomatycznej. Aby mógł zapanować trwały i sprawiedliwy pokój” – powiedział premier Norwegii.

Podkreślił, że ważne jest ustalenie, jaki mandat prezydent USA Donald Trump powierzył Witkofowi i Kushnerowi.

Źródło: iNyheter

Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.

Przypomnijmy, że Witkoff udał się do Sankt Petersburga po spotkaniu z Zełenskim.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył 20 października do Norwegii, gdzie zaplanował szereg spotkań z międzynarodowymi partnerami.

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