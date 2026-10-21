Виткофф вернётся в Осло после встречи с Путиным — iNyheter

Спецпосланник президента США Стив Виткофф должен прибыть в Осло после встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Там американского представителя ждут, чтобы услышать подробности переговоров непосредственно от него.

Спецпосланник США Стив Виткофф после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным отправится в Осло. В Норвегии ждут подробностей этой беседы.

Накануне, 20 октября, Виткофф вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским был в Осло на переговорах по поводу войны в Украине. Они проходили в правительственной резиденции. Также там присутствовали премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стуре и президент Финляндии Александр Стубб.

По данным NRK, Зеленский попросил Норвегию и Финляндию организовать эту встречу. Другой специальный посланник США Джаред Кушнер участвовал в ней удаленно.

Цель встречи — разработать мирное предложение, которое будет передано России. По данным американского издания Axios, к беседе могли присоединиться представители нескольких европейских стран, ЕС и НАТО.

«Мы хотим работать над тем, чтобы эта война могла закончиться дипломатическим путем. Чтобы мог наступить прочный и справедливый мир», — сказал премьер-министр Норвегии.

Он подчеркнул, что важно выяснить, какой мандат президент США Дональд Трамп дал Виткоффу и Кушнеру.

Источник: iNyheter

Добавим, что администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине.

Напомним, Виткофф отправился в Санкт-Петербург после встречи с Зеленским.

До этого президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло, столице Норвегии.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибыл в Норвегию, где запланировал ряд встреч с международными партнерами.

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