美国总统特使史蒂夫·维特科夫在圣彼得堡与克里姆林宫领导人弗拉基米尔·普京会晤后，预计将前往奥斯陆。当地正等待这位美国代表，以便直接从他那里了解谈判的细节。

美国特使史蒂夫·维特科夫在与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会晤后将前往奥斯陆。挪威方面正等待此次会谈的细节。

此前，10月20日，维特科夫与乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基一同在奥斯陆就乌克兰战争问题进行了会谈。会谈在政府官邸举行。 挪威首相约纳斯·哈尔·斯图雷和芬兰总统亚历山大·斯图布也出席了会议。

据挪威广播公司（NRK）报道，泽连斯基曾请求挪威和芬兰组织此次会晤。另一位美国特使贾里德·库什纳则通过远程方式参与了会谈。

此次会议的目的是拟定一份和平提案，并将其转交俄罗斯。据美国媒体Axios报道，若干欧洲国家、欧盟和北约的代表可能也参与了此次会谈。

“我们希望致力于通过外交途径结束这场战争，以实现持久而公正的和平，”挪威总理表示。

他强调，弄清美国总统唐纳德·特朗普赋予维特科夫和库什纳的授权范围至关重要。

来源：iNyheter

此外，特朗普政府计划改变关于乌克兰问题的谈判形式。

回顾此前，维特科夫在与泽连斯基会晤后前往圣彼得堡。

此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基与美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫已在挪威首都奥斯陆开启谈判。

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