Віткофф повернеться до Осло після зустрічі з Путіним — iNyheter

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Спецпосланець президента США Стів Віткофф має приїхати до Осло після зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Там на американського представника чекають, щоб почути подробиці переговорів безпосередньо від нього.

Спецпосланець США Стів Віткофф після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним поїде в Осло. У Норвегії чекають на деталі цієї розмови.

Напередодні, 20 жовтня, Віткофф разом із президентом України Володимиром Зеленським був в Осло на переговорах щодо війни в Україні. Вони проходили в урядовій резиденції. Також там були прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стуре та президент Фінляндії Александр Стубб.

За даними NRK, Зеленський попросив Норвегію і Фінляндію організувати цю зустріч. Інший спецпосланець США Джаред Кушнер брав участь дистанційно.

Мета зустрічі — скласти мирну пропозицію, яку передадуть Росії. За даними американського видання Axios, до розмови могли долучитися представники кількох європейських країн, ЄС і НАТО.

«Ми хочемо працювати над тим, щоб ця війна могла закінчитися дипломатичним шляхом. Щоб міг бути тривалий і справедливий мир», — сказав прем'єр-міністр Норвегії.

Він наголосив, що важливо з'ясувати, який мандат президент США Дональд Трамп дав Віткоффу і Кушнеру.

Джерело: iNyheter

Додамо, що адміністрація Трампа планує змінити формат переговорів щодо України.

Нагадаємо, Віткофф вирушив до Санкт-Петербурга після зустрічі із Зеленським.

До цього президент України Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло, столиці Норвегії.

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня прибув до Норвегії, де запланував низку зустрічей із міжнародними партнерами.

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