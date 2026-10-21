W Władywostoku na jedną dobę zniknął pomnik Sołżenicyna

W rosyjskim Władywostoku pomnik pisarza Aleksandra Sołżenicyna przywrócono na dawne miejsce dzień po jego demontażu. Pomnik ponownie ustawiono na nabrzeżu Korabielnej w centrum miasta, choć początkowo planowano przenieść go do skweru Wiary i Nadziei.

Informację tę podała 21 października agencja „Interfax”, powołując się na władze miejskie.

W ratuszu wyjaśniono, że podczas montażu okazało się, iż wymiary pomnika nie odpowiadają warunkom przestrzennym skweru. Według oceny władz pomnik wizualnie przytłacza tę niewielką strefę rekreacyjną.

Ponadto do władz miejskich napływały zgłoszenia od mieszkańców, którzy obawiali się, że pomnik ograniczy widok. W ratuszu stwierdzono, że okoliczności te można było w pełni ocenić dopiero na miejscu, podczas gdy na etapie projektowania nie udało się ich uwzględnić.

W rezultacie władze postanowiły tymczasowo przenieść pomnik z powrotem na nabrzeże Korabelne. Planuje się dopracowanie miejsca w skwerze Wiary i Nadziei, jednak na razie nie podano nowej daty przeniesienia pomnika.

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