Во Владивостоке на сутки исчез памятник Солженицыну

В российском Владивостоке памятник писателю Александру Солженицыну вернули на прежнее место через сутки после демонтажа. Памятник вновь установили на Корабельной набережной в центре города, хотя изначально его планировали перенести в сквер Веры и Надежды.

Об этом 21 октября сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на городскую администрацию.

В мэрии пояснили, что во время установки выяснилось: размеры памятника не соответствуют пространственным характеристикам сквера. По оценке администрации, монумент визуально перегружает небольшую рекреационную зону.

Кроме того, в городские власти поступали обращения жителей, которые опасались, что памятник будет ограничивать обзор. В мэрии заявили, что эти обстоятельства стало возможно в полной мере оценить только на месте, тогда как на этапе проектирования их не удалось учесть.

В результате власти решили временно вернуть памятник на Корабельную набережную. Площадку в сквере «Веры и Надежды» планируют доработать, однако новую дату переноса памятника пока не называют.

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