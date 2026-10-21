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Sondaż IFOP: Le Pen prowadzi we wszystkich scenariuszach wyborów we Francji — Interia

UA.NEWS 21 października 2026 13:13
Sondaż IFOP: Le Pen prowadzi we wszystkich scenariuszach wyborów we Francji — Interia

Według Interii, sondaż IFOP wykazał, że Marine Le Pen prowadzi we wszystkich badanych scenariuszach wyborów prezydenckich we Francji. W pierwszej turze przedstawicielka partii Zjednoczenie Narodowe mogłaby uzyskać od 34% do 38% głosów, niezależnie od tego, kto reprezentowałby blok centrowy.

Modelowanie drugiej tury

We wszystkich rozważanych wariantach drugiej tury Le Pen wyprzedzała potencjalnych rywali. Największą przewagę prognozuje się jej w hipotetycznym starciu z liderem Francji Niepokornej Jean-Lukiem Mélenchonem: 68% wobec 32%.

W scenariuszu z socjaldemokratycznym politykiem lewicy Raphaëlem Glucksmannem Le Pen mogłaby uzyskać 57% głosów, a Glucksmann — 43%. W parze z byłym premierem Édouardem Philippe’em jej wynik wyniósłby 56%, podczas gdy Philippe uzyskałby 44%.

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Sondaż, zamówiony przez LCI, Le Figaro i Sud Radio, przeprowadzono online wśród 1928 osób od wieczora 17 października do 19 października. Jak podaje LCI, poparcie dla Le Pen wzrosło o około dwa punkty procentowe w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w pierwszej połowie października.

Protesty i oceny strat

Wyniki badania opublikowano po fali protestów w francuskich miastach, którym towarzyszyły starcia z policją, podpalenia samochodów, grabieże w sklepach i uszkodzenia budynków publicznych. Le Pen przypisała odpowiedzialność za sytuację w kraju prezydentowi Emmanuelowi Macronowi i wezwała do zaostrzenia przepisów wobec uczestników brutalnych zamieszek.

Protesty rozpoczęły się w połowie września od wystąpień uczniów domagających się poprawy warunków nauki. Według szacunków fundacji IFRAP szkody materialne wynoszą od 259 mln do 911 mln euro, a łączne straty, z uwzględnieniem szkód dla biznesu, mogą przekroczyć 1,1 mld euro. Financial Times, powołując się na Morningstar DBRS, informował, że straty ubezpieczeniowe mogą sięgnąć 1,2 mld euro.

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