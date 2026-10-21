По данным Interia, опрос IFOP показал, что Марин Ле Пен лидирует во всех исследованных сценариях президентских выборов во Франции. В первом туре представительница партии «Национальное объединение» могла бы получить от 34% до 38% голосов независимо от того, кто представлял бы центристский блок.

Моделирование второго тура

Во всех рассмотренных вариантах второго тура Ле Пен опережала потенциальных соперников. Наибольшее преимущество ей прогнозируют в гипотетическом противостоянии с лидером «Непокорённой Франции» Жан-Люком Меланшоном: 68% против 32%.

В сценарии с политиком социал-демократических левых Рафаэлем Глюксманном Ле Пен могла бы набрать 57% голосов, а Глюксманн — 43%. В паре с бывшим премьер-министром Эдуаром Филиппом её результат составил бы 56%, тогда как Филипп получил бы 44%.

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Опрос, заказанный LCI, Le Figaro и Sud Radio, провели онлайн среди 1928 человек с вечера 17 по 19 октября. Как сообщает LCI, поддержка Ле Пен выросла примерно на два процентных пункта по сравнению с исследованием, проведённым в первой половине октября.

Протесты и оценки ущерба

Результаты исследования обнародовали после волны протестов во французских городах, которые сопровождались столкновениями с полицией, поджогами автомобилей, мародёрством в магазинах и повреждением общественных зданий. Ле Пен возложила ответственность за ситуацию в стране на президента Эмманюэля Макрона и призвала ужесточить законодательство против участников насильственных беспорядков.

Протесты начались в середине сентября с выступлений учащихся, требовавших улучшить условия обучения. По оценке фонда IFRAP, материальный ущерб составляет от 259 млн до 911 млн евро, а общие потери с учётом ущерба для бизнеса могут превысить 1,1 млрд евро. Financial Times со ссылкой на Morningstar DBRS сообщала, что страховые убытки могут достичь 1,2 млрд евро.

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