据Interia报道，IFOP民调显示，玛丽娜·勒庞在法国总统选举所有受研究的情景中均处于领先地位。第一轮投票中，无论由谁代表中间派阵营，这位国民联盟党代表都可能获得34%至38%的选票。

第二轮模拟

在所有被考虑的第二轮情景中，勒庞均领先于潜在对手。预测她在与不屈法国领导人让-吕克·梅朗雄的假设对决中优势最大：68%对32%。

在与社会民主左翼政治人物拉斐尔·格吕克斯曼的情景中，勒庞可能获得57%的选票，而格吕克斯曼将获得43%。在与前总理爱德华·菲利普的对决中，她的得票率将为56%，而菲利普将获得44%。

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这项由LCI、Le Figaro和Sud Radio委托的民调于10月17日晚至10月19日期间在线进行，共有1928人参与。LCI报道称，与10月上半月进行的调查相比，勒庞的支持率上升了约两个百分点。

抗议与损失评估

该研究结果在法国城市爆发一波抗议活动后公布，这些活动伴随着与警方的冲突、焚烧汽车、洗劫商店以及破坏公共建筑。勒庞将该国局势的责任归咎于总统埃马纽埃尔·马克龙，并呼吁加强针对参与暴力骚乱者的立法。

抗议活动于9月中旬由要求改善学习条件的学生示威开始。根据IFRAP基金会的估计，物质损失为2.59亿至9.11亿欧元；若计入对企业造成的损害，总损失可能超过11亿欧元。英国《金融时报》援引Morningstar DBRS报道称，保险损失可能达到12亿欧元。

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