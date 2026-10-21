We Włoszech w 2025 roku urodziło się 355 772 dzieci, co stanowi nowy rekordowo niski poziom. To około 14 tys. mniej niż w 2024 roku, informuje ANSA English, powołując się na włoski Narodowy Instytut Statystyki Istat.

Spadek trwa w 2026 roku

Według danych Istat od stycznia do lipca 2026 roku w kraju zarejestrowano 196 864 urodzenia. To o 1,1% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia liczba dzieci przypadających na jedną kobietę we Włoszech w 2025 roku również osiągnęła nowe minimum — 1,14 wobec 1,18 w 2024 roku.

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Wiek matek i popularne imiona

Średni wiek Włoszek przy urodzeniu pierwszego dziecka wynosi 32 lata. Poza małżeństwem rodzi się 44,1% dzieci. Najpopularniejszymi imionami dla noworodków w kraju były Sofia i Leonardo.

Liczba urodzeń we Włoszech spada od 2008 roku, kiedy w kraju urodziło się 576 tys. dzieci. Premier Giorgia Meloni nazywała zatrzymanie spadku liczby urodzeń absolutnym priorytetem, a jej rząd wprowadził środki wsparcia dla rodzin i ulgi podatkowe dla pracujących matek, zależnie od poziomu dochodów.

Według stanu na 31 lipca liczba ludności Włoch wynosiła 58 949 500 osób, o 7 tys. więcej niż na początku roku.

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