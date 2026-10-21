В Италии в 2025 году родились 355 772 ребенка, что стало новым рекордно низким показателем. Это примерно на 14 тысяч меньше, чем в 2024 году, сообщает ANSA English со ссылкой на Национальный институт статистики Италии Istat.

Снижение продолжается в 2026 году

По данным Istat, с января по июль 2026 года в стране зарегистрировали 196 864 рождения. Это на 1,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Среднее число детей на одну женщину в Италии в 2025 году также достигло нового минимума — 1,14 против 1,18 в 2024 году.

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Возраст матерей и популярные имена

Средний возраст итальянок при рождении первого ребенка составляет 32 года. Вне брака рождаются 44,1% детей. Самыми популярными именами для новорожденных в стране стали София и Леонардо.

Число рождений в Италии снижается с 2008 года, когда в стране родились 576 тысяч детей. Премьер-министр Джорджа Мелони называла остановку спада рождаемости абсолютным приоритетом, а ее правительство ввело меры поддержки семей и налоговые льготы для работающих матерей в зависимости от уровня дохода.

По состоянию на 31 июля численность населения Италии составляла 58 949 500 человек, что на 7 тысяч больше, чем в начале года.

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