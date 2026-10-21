Рубио заявил, что без помощи США Украина могла бы не сохранить государственность

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что без американской помощи Украина могла бы не сохранить свою государственность. Так он прокомментировал сообщение о возможном вмешательстве Илона Маска в работу спутниковой системы Starlink, которая помогает украинским военным. Рубио опроверг, что Дональд Трамп или его администрация заранее знали об ограничении работы системы, а также рассказал о сложных переговорах по прекращению войны.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская поддержка сыграла важную роль в сохранении Украины как независимого государства. Об этом он сказал журналистам в среду, 21 октября, во время визита в Индию. Его слова цитирует Bloomberg, а о заявлении сообщает РБК-Украина. «Если бы не помощь Соединённых Штатов, в том числе при администрации Трампа, сейчас не было бы Украины. Украина как суверенное государство не существовала бы», — сказал Рубио.

Журналисты спросили госсекретаря о публикации в The Wall Street Journal. В ней говорилось о том, что Илон Маск, глава компании SpaceX, якобы приказал замедлить работу спутниковой системы Starlink. Украинские военные используют её для связи и координации действий, в частности при отражении российских атак.

Что известно о возможном ограничении работы Starlink

По данным The Wall Street Journal, Маск обсуждал это решение с президентом США Дональдом Трампом после того, как информация о замедлении работы системы стала достоянием общественности. Другой собеседник издания утверждал, что Маск поднимал этот вопрос с представителями американской администрации еще до того, как изменения вступили в силу.

Газета ссылалась на анонимных американских и других чиновников. Поэтому обнародованные ею обстоятельства требуют отдельного подтверждения. Рубио опроверг, что американские власти заранее знали о возможных ограничениях или руководили этим процессом. «Неправда, будто мы каким-то образом знали об этом заранее или руководили этим», — заявил он.

По словам госсекретаря, ему неизвестно, знал ли Дональд Трамп о возможном решении до того, как оно стало достоянием общественности. Рубио также подчеркнул, что американские власти не могут напрямую контролировать решения частной компании в отношении её продукции. Он добавил, что США больше не собираются оправдываться по этому вопросу. В то же время Рубио признал, что украинские военные мужественно противостоят российским силам.

Переговоры о прекращении войны остаются сложными

Отдельно Рубио рассказал о переговорах по прекращению войны России против Украины. По его словам, они продолжаются и остаются очень сложными. Среди ключевых вопросов — будущее Донбасса на востоке Украины.

Госсекретарь отметил, что стороны уже предлагали различные идеи, которые могли бы помочь найти общее решение. В то же время он признал, что для достижения договоренностей обеим сторонам придется пойти на определенные уступки. «Обеим сторонам придется от чего-то отказаться, и эти переговоры сложны. Я думаю, для Украины главное — обеспечить долгосрочную безопасность, чтобы на нее больше никогда не напали», — сказал Рубио.

Таким образом, в своем заявлении госсекретарь США затронул сразу две важные темы: американскую помощь Украине и возможные пути завершения войны. В то же время его комментарий не дает ответа на все вопросы относительно сообщений о Starlink. В частности, в приведенных заявлениях нет независимого подтверждения того, когда именно Илон Маск обсуждал возможные ограничения системы с представителями администрации Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал ложными сообщения о том, что Соединённые Штаты прекратили передавать Украине информацию о баллистических угрозах. По его словам, проблемы с предупреждениями о российских ракетных ударах 13 и 18 октября могли возникнуть по техническим причинам, которые американская сторона в настоящее время изучает.

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