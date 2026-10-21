Рубіо заявив, що без допомоги США Україна могла б не зберегти державність

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що без американської допомоги Україна могла б не зберегти свою державність. Так він прокоментував повідомлення про можливе втручання Ілона Маска в роботу супутникової системи Starlink, яка допомагає українським військовим. Рубіо заперечив, що Дональд Трамп або його адміністрація заздалегідь знали про обмеження роботи системи, а також розповів про складні переговори щодо завершення війни.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американська підтримка відіграла важливу роль у збереженні України як незалежної держави. Про це він сказав журналістам у середу, 21 жовтня, під час візиту до Індії. Його слова цитує Bloomberg, а про заяву повідомляє РБК-Україна. «Якби не допомога Сполучених Штатів, у тому числі за адміністрації Трампа, зараз не було б України. Україна як суверенна держава не існувала б», — сказав Рубіо.

Журналісти запитали держсекретаря про публікацію The Wall Street Journal. У ній ішлося про те, що Ілон Маск, керівник компанії SpaceX, нібито наказав уповільнити роботу супутникової системи Starlink. Українські військові використовують її для зв’язку та координації дій, зокрема під час відбиття російських атак.

Що відомо про можливе обмеження Starlink

За даними The Wall Street Journal, Маск обговорював це рішення з президентом США Дональдом Трампом після того, як інформація про уповільнення роботи системи стала публічною. Інший співрозмовник видання стверджував, що Маск порушував це питання з представниками американської адміністрації ще до того, як зміни почали діяти.

Газета посилалася на анонімних американських та інших посадовців. Тому оприлюднені нею обставини потребують окремого підтвердження. Рубіо заперечив, що американська влада заздалегідь знала про можливі обмеження або керувала цим процесом. «Неправда, ніби ми якимось чином знали про це заздалегідь або керували цим», — заявив він.

За словами держсекретаря, йому невідомо, чи знав Дональд Трамп про можливе рішення до того, як воно набуло розголосу. Рубіо також наголосив, що американська влада не може безпосередньо контролювати рішення приватної компанії щодо її продуктів. Він додав, що США більше не збираються виправдовуватися з цього питання. Водночас Рубіо визнав, що українські військові мужньо протистоять російським силам.

Переговори про завершення війни залишаються складними

Окремо Рубіо розповів про переговори щодо припинення війни Росії проти України. За його словами, вони тривають і залишаються дуже складними. Серед ключових питань — майбутнє Донбасу на сході України.

Держсекретар зазначив, що сторони вже пропонували різні ідеї, які могли б допомогти знайти спільне рішення. Водночас він визнав, що для досягнення домовленостей обом сторонам доведеться піти на певні поступки. «Обом сторонам доведеться від чогось відмовитися, і ці розмови складні. Я думаю, для України головне бажання — забезпечити довгострокову безпеку, щоб на неї більше ніколи не напали знову», — сказав Рубіо.

Таким чином, у своїй заяві держсекретар США торкнувся одразу двох важливих тем: американської допомоги Україні та можливих шляхів завершення війни. Водночас його коментар не дає відповіді на всі запитання щодо повідомлень про Starlink. Зокрема, у наведених заявах немає незалежного підтвердження того, коли саме Ілон Маск обговорював можливі обмеження системи з представниками адміністрації Трампа. Про це повідомляє Bloomberg.

Державний секретар США Марко Рубіо назвав неправдивими повідомлення про те, що Сполучені Штати припинили передавати Україні інформацію про балістичні загрози. За його словами, проблеми з попередженнями про російські ракетні удари 13 та 18 жовтня могли виникнути через технічні причини, які американська сторона наразі вивчає.

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