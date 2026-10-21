Senat Francji jednogłośnie poparł ostateczne uchylenie Code Noir, zbioru królewskich dekretów regulujących niewolnictwo we francuskim imperium kolonialnym. Decyzja zakończyła proces legislacyjny, ponieważ w maju dokument jednogłośnie zatwierdziło również Zgromadzenie Narodowe.

Ustawy z czasów Ludwika XIV

Code Noir wprowadził król Ludwik XIV w 1685 roku. Określał prawa, obowiązki i ograniczenia dotyczące zniewolonych ludzi oraz ich właścicieli. W szczególności dekrety te zrównywały zniewolonych ludzi z mieniem ruchomym, przez co można było ich kupować i sprzedawać.

Ustawodawstwo przewidywało również surowe kary za próby ucieczki, w tym okaleczenie, piętnowanie i karę śmierci. Niewolnictwo we francuskich koloniach zniesiono w 1848 roku, jednak same królewskie dekrety i związane z nimi przepisy nie zostały formalnie usunięte z francuskiego ustawodawstwa, choć nie miały już mocy prawnej.

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Raport o skutkach ustaw kolonialnych

Jak informuje Anadolu Agency, uchwalona ustawa zobowiązuje również rząd do przygotowania raportu na temat dziedzictwa ustaw kolonialnych, ich trwałego wpływu, w tym w związku z rasizmem, a także nauczania historii niewolnictwa we francuskich szkołach.

Jednocześnie ustawa nie obejmuje żądań odszkodowań za niewolnictwo, które nadal są zgłaszane na kilku zamorskich terytoriach Francji.

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