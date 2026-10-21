W Niemczech studencka inicjatywa Gen Z steht auf wezwała do przeprowadzenia 31 października protestów w Berlinie, Hamburgu, Kolonii, Frankfurcie, Monachium i innych miastach. Uczestnicy akcji planują poruszyć kwestie cięć wydatków na edukację i sferę socjalną, rosnących kosztów życia oraz planów dotyczących poboru do wojska, informuje Anadolu Agency.

Stanowisko inicjatywy

Współzałożyciel Gen Z steht auf Akram Selo oświadczył lokalnym mediom, że demonstracje powinny odbyć się pokojowo. Według niego inicjatywa jednoznacznie odcina się od wszelkich przejawów przemocy.

W dokumencie programowym ruch domaga się prowadzenia polityki przewidującej inwestycje w edukację, bezpieczeństwo socjalne, ochronę zdrowia i dostępne mieszkania, a nie oszczędności kosztem młodego pokolenia. Organizatorzy oświadczyli, że nie chcą, by decyzje o ich przyszłości były podejmowane bez ich udziału.

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Ostrzeżenie policji

Berlińska policja wyraziła obawy, że radykalne grupy mogą wykorzystać studenckie protesty do własnych celów. Rzecznik policji Florian Nath powiedział agencji DPA, że funkcjonariusze będą dokładnie ustalać, czy chodzi o legalne studenckie protesty, czy też ktoś próbuje wykorzystać noc Halloween do innych celów.

Źródła w służbach bezpieczeństwa przekazały mediom, że radykalne grupy mogą próbować wywołać uliczne zamieszki, podpalenia lub starcia z policją, ukrywając się za protestami.

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