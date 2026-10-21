Marine Le Pen może wygrać wybory prezydenckie we Francji z dużą przewagą — wynika z sondaży

Liderka francuskiej prawicowej partii nacjonalistycznej „Związek Narodowy” Marine Le Pen może odnieść zwycięstwo w wyborach prezydenckich wiosną 2027 roku, znacznie wyprzedzając konkurentów.

Zgodnie z wynikami badania w pierwszej turze wyborów prezydenckich Marine Le Pen może uzyskać od 34% do 38% głosów i pewnie przejść do drugiej tury.

Jej potencjalnym przeciwnikiem w drugiej turze może być kandydat skrajnie lewicowej partii „Niepokonana Francja” – Jean-Luc Mélenchon. Według sondażu w pierwszej turze może on zdobyć od 15% do 20% głosów.

Wyniki badania wskazują, że Marine Le Pen może pokonać każdego potencjalnego przeciwnika w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Najbardziej konkurencyjnym przeciwnikiem dla liderki „Związku Narodowego” może okazać się przedstawiciel centroprawicowej partii „Horyzonty” – Édouard Philippe. W przypadku takiego starcia Le Pen mogłaby uzyskać 56% głosów, a Philippe – 44%.

Największą przewagę Le Pen może mieć w starciu z Jean-Lucem Mélenchonem. W takim scenariuszu wyniki drugiej tury mogłyby wyglądać następująco: 68% głosów dla Le Pen wobec 32% dla Mélenchona. Różnica między kandydatami wyniosłaby 36 punktów procentowych.

Sondaż Ifop został przeprowadzony w dniach 17–19 października wśród 1928 wyborców zarejestrowanych do udziału w wyborach.

Zaznaczono, że wyniki badania odzwierciedlają nastroje francuskiego społeczeństwa na tle protestów, które miały miejsce w weekend. W wielu przypadkach akcje te przerodziły się w zakrojone na szeroką skalę zamieszki.

Jednocześnie wyniki sondażu odzwierciedlają aktualne nastroje wyborcze i nie stanowią prognozy ostatecznego wyniku wyborów prezydenckich, które mają się odbyć wiosną 2027 roku.

Świadczą o tym wyniki sondażu IFOP opublikowane przez stację telewizyjną BFMTV.

Według serwisu Interia sondaż IFOP wykazał, że Marine Le Pen prowadzi we wszystkich badanych scenariuszach wyborów prezydenckich we Francji. W pierwszej turze przedstawicielka partii „Zjednoczenie Narodowe” mogłaby uzyskać od 34% do 38% głosów, niezależnie od tego, kto reprezentowałby blok centrowy.

Czytaj nas na