Марин Ле Пен может победить на президентских выборах во Франции с большим отрывом, — опрос

Лидер французской правой националистической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может одержать победу на президентских выборах весной 2027 года с большим отрывом от конкурентов.

Согласно результатам исследования, в первом туре президентских выборов Марин Ле Пен может набрать от 34% до 38% голосов и уверенно выйти во второй тур.

Её потенциальным соперником в финальном голосовании может стать кандидат от ультралевой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон. По данным опроса, в первом туре он может набрать от 15% до 20% голосов.

Результаты исследования показывают, что Марин Ле Пен может опередить любого потенциального оппонента во втором туре президентских выборов.

Наиболее серьезным соперником для лидера «Национального объединения» может стать представитель правоцентристской партии «Горизонты» Эдуар Филипп. В случае такого противостояния Ле Пен могла бы получить 56% голосов, а Филипп — 44%.

Наибольшее преимущество Ле Пен может иметь в противостоянии с Жан-Люком Меланшоном. При таком сценарии результаты второго тура могли бы распределиться следующим образом: 68% голосов за Ле Пен против 32% за Меланшона. Разница между кандидатами составила бы 36 процентных пунктов.

Опрос Ifop проводился с 17 по 19 октября среди 1928 избирателей, зарегистрированных для участия в выборах.

Отмечается, что результаты исследования отражают настроения французского общества на фоне протестов, состоявшихся в выходные. Во многих случаях акции переросли в масштабные беспорядки.

В то же время результаты опроса отражают текущие электоральные настроения и не являются прогнозом окончательного результата президентских выборов, которые должны состояться весной 2027 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop, обнародованные телеканалом BFMTV.

По данным Interia, опрос IFOP показал, что Марин Ле Пен лидирует во всех исследованных сценариях президентских выборов во Франции. В первом туре представительница партии «Национальное объединение» могла бы набрать от 34% до 38% голосов независимо от того, кто представлял бы центристский блок.

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