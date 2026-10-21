Śledztwo Al Jazeery ujawniło związki brytyjskiej prawicowej grupy studenckiej Turning Point UK (TPUK) z Allanem Nesbittem, skazanym przestępcą z Glasgow. Redakcja określa go jako członka lojalistycznego ugrupowania Ulster Volunteer Force (UVF), które charakteryzuje jako zdelegalizowaną organizację terrorystyczną.

Dziennikarz Al Jazeery pod przykrywką dołączył do TPUK w 2021 roku. TPUK jest niezależną odnogą amerykańskiej prawicowej organizacji aktywistycznej Turning Point USA. Dyrektor generalny TPUK Jack Ross, który kandydował z ramienia Partii Konserwatywnej w 2023 roku, przedstawił dziennikarza Nesbittowi.

Twierdzenia o brutalnych usługach

Według śledztwa Ross zgodził się zapłacić Nesbittowi tysiące funtów za upozorowaną akcję polityczną popierającą zniesienie brytyjskich sankcji wobec Zimbabwe. Al Jazeera twierdzi również, że Ross powiedział rozmówcy działającemu pod przykrywką, iż Nesbitt i jego kontakty mogliby za określoną kwotę zorganizować fizyczne ataki, w tym pobicia, ugodzenia nożem, strzelaniny lub zabójstwo.

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Aby sprawdzić te słowa, dziennikarz wymyślił historię o sporze handlowym z rzekomym konkurentem. Podczas prywatnego spotkania w londyńskim hotelu Nesbitt, według Al Jazeery, oświadczył, że może zorganizować zabójstwo fikcyjnej osoby dzięki kontaktom w UVF. Podczas późniejszej rozmowy wideo pokazał karabin, pistolet i ostrą amunicję, podała redakcja.

Twierdzenia o przemieszczaniu broni

Nesbitt powiedział również, że pieniądze za zabójstwo mogłyby zostać przeznaczone na uzbrojenie UVF w Irlandii Północnej. Według niego środki są zbierane w Szkocji, tam kupuje się broń, a następnie przemyca do Irlandii. Twierdził, że przez wiele lat był zaangażowany w takie przemieszczanie broni.

Były zastępca dyrektora brytyjskiej National Crime Agency, Roy McComb, powiedział Al Jazeerze, że między Szkocją a Irlandią Północną istnieją długotrwałe powiązania lojalistów, a wcześniej istniały dowody na przemieszczanie broni palnej i aktywistów między tymi terytoriami. Al Jazeera poinformowała szkocką policję o Nesbitcie i pokazanej przez niego broni. Jack Ross całkowicie zaprzeczył ustaleniom dziennikarzy, twierdząc, że jego słowa nie były poważne; inne wymienione strony nie odpowiedziały na zapytania.

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