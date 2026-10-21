半岛电视台的一项调查发现，英国右翼学生团体Turning Point UK（TPUK）与来自格拉斯哥的已定罪罪犯艾伦·内斯比特存在关联。该媒体称他是忠诚派组织阿尔斯特志愿军（UVF）的成员，并将该组织定性为被禁止的恐怖组织。

一名半岛电视台记者于2021年卧底加入TPUK。TPUK是美国右翼活动组织Turning Point USA的独立分支。TPUK首席执行官杰克·罗斯曾于2023年代表保守党参选，他将该记者介绍给内斯比特。

有关暴力服务的说法

根据调查，罗斯同意向内斯比特支付数千英镑，以策划一场支持取消英国对津巴布韦制裁的政治行动。半岛电视台还称，罗斯对卧底人员表示，内斯比特及其关系人可收取一定金额后安排人身攻击，包括殴打、持刀伤人、枪击或谋杀。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

为核实这些说法，记者编造了与一名所谓竞争对手发生商业纠纷的故事。据半岛电视台称，在伦敦一家酒店举行的私人会面中，内斯比特表示，他可以通过自己与UVF的关系安排谋杀这名虚构人物。该媒体报道，在之后的一次视频通话中，他展示了一支步枪、一把手枪和实弹。

有关武器转移的说法

内斯比特还表示，谋杀所得的钱款可能会用于武装北爱尔兰的UVF。据他称，资金在苏格兰筹集，武器在那里购买，随后被走私运往爱尔兰。他声称自己多年来一直参与此类武器转移。

英国国家犯罪调查局前副局长罗伊·麦康布对半岛电视台表示，苏格兰与北爱尔兰之间长期存在忠诚派联系，且此前有证据表明枪支和活动人士在这些地区之间流动。半岛电视台已向苏格兰警方通报内斯比特及其展示的武器。杰克·罗斯完全否认记者的调查结论，称自己的话并非认真所言；其他被提及的各方未回应问询。

关注我们在