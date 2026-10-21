Расследование Al Jazeera выявило связи британской правой студенческой группы Turning Point UK (TPUK) с Алланом Несбиттом — осужденным преступником из Глазго. Издание называет его членом лоялистской группировки Ulster Volunteer Force (UVF), которую характеризует как запрещенную террористическую организацию.

Журналист Al Jazeera под прикрытием вступил в TPUK в 2021 году. TPUK является независимым ответвлением американской правой активистской организации Turning Point USA. Генеральный директор TPUK Джек Росс, который баллотировался от Консервативной партии в 2023 году, познакомил журналиста с Несбиттом.

Утверждения о насильственных услугах

Согласно расследованию, Росс согласился заплатить Несбитту тысячи фунтов за инсценированную политическую акцию в поддержку отмены британских санкций против Зимбабве. Также, как утверждает Al Jazeera, Росс сказал собеседнику под прикрытием, что Несбитт и его контакты за определенную сумму могли организовать физические нападения, включая избиения, ранения ножом, стрельбу или убийство.

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Чтобы проверить эти слова, журналист придумал историю о коммерческом споре с предполагаемым конкурентом. Во время частной встречи в лондонском отеле Несбитт, по версии Al Jazeera, заявил, что может организовать убийство вымышленного человека через связи в UVF. В последующем видеозвонке он продемонстрировал винтовку, пистолет и боевые патроны, сообщило издание.

Утверждения о перемещении оружия

Несбитт также заявил, что деньги за убийство могли бы пойти на вооружение UVF в Северной Ирландии. По его словам, средства собирают в Шотландии, там покупают оружие, а затем контрабандой переправляют его в Ирландию. Он утверждал, что был причастен к такому перемещению оружия в течение многих лет.

Бывший заместитель директора Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Рой Маккомб заявил Al Jazeera, что между Шотландией и Северной Ирландией существуют давние связи лоялистов, а ранее имелись доказательства перемещения огнестрельного оружия и активистов между этими территориями. Al Jazeera сообщила полиции Шотландии о Несбитте и продемонстрированном им оружии. Джек Росс полностью отверг выводы журналистов, заявив, что его слова не были серьезными; другие упомянутые стороны на запросы не ответили.

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