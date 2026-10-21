В Германии студенческая инициатива Gen Z steht auf призвала провести 31 октября протесты в Берлине, Гамбурге, Кёльне, Франкфурте, Мюнхене и других городах. Участники акций планируют поднять вопросы сокращения расходов на образование и социальную сферу, роста стоимости жизни и планов относительно воинского призыва, сообщает Anadolu Agency.

Позиция инициативы

Сооснователь Gen Z steht auf Акрам Село заявил местным СМИ, что демонстрации должны пройти мирно. По его словам, инициатива однозначно дистанцируется от любых проявлений насилия.

В программном документе движение требует проводить политику, предусматривающую инвестиции в образование, социальную безопасность, здравоохранение и доступное жильё, а не экономию за счёт молодого поколения. Организаторы заявили, что не хотят, чтобы решения об их будущем принимались без их участия.

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Предупреждение полиции

Берлинская полиция выразила обеспокоенность тем, что радикальные группы могут использовать студенческие протесты в собственных интересах. Представитель полиции Флориан Нат сообщил агентству DPA, что правоохранители будут тщательно выяснять, идёт ли речь о законных студенческих протестах или кто-то пытается использовать ночь Хэллоуина для других целей.

Источники в сфере безопасности сообщили СМИ, что радикальные группы могут попытаться устроить уличные беспорядки, поджоги или столкновения с полицией, прикрываясь протестами.

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